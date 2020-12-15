متحف السليمانية يحتضن معرضا عن طبيعة كوردستان

2020/12/15 | 18:05 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افتتح معرض فني عن الطبيعة هو المعرض الخاص الثاني للفنان التشكيلي شوان محمد اليوم الثلاثاء 15/12/2020، بالتعاون مع مديرية الثقافة والفنون بمدينة السليمانية.

وافتتح المعرض في قاعة المتحف في مدينة السليمانية بعرض 20 لوحة فنية تعكس جمال طبيعة كوردستان وبالوان زاهية.

PUKmedia عدنان الجاف

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