صحة الاقليم تستثني الطلبة من اجور فحص كورونا

2020/12/15 | 18:05 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استثنت وزارة الصحة في اقليم كوردستان، الطلبة المسافرين عبر مطارات الاقليم ومنافذها الحدودية من اجور فحص فايروس كورونا المستجد.

وبحسب وثيقة صادرة من وزارة الصحة حصل PUKmedia على نسخة منها، اليوم الثلاثاء، فأن الوزارة أصدرت قرارا باستثناء الطلبة المسافرين والوافدين عبر مطارات ومنافذ الاقليم الحدودية من اجور فحص فايروس كورونا المستجد.

واشترطت الوزارة، حسب الوثيقة، ان يحمل الطالب وثيقة تثبت أنه يدرس خارج البلاد.

وكانت وزارة الصحة في اقليم كوردستان قد اصدرت قرارا يقضي باستحصال مبلغ 60 الف دينار كأجور فحص لفايروس كورونا للمسافرين والوافدين الى الاقليم.

PUKmedia ترجمة

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