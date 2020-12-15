توجيه “حازم” من مجلس الوزراء يتعلق بلقاح كورونا

2020/12/15 | 18:07 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

اصدر مجلس الوزراء، الثلاثاء، توجيهاً بدعم وزارة الصحة بالحصول على لقاح كورونا.

وقال الناطق باسم مجلس الوزراء وزير الثقافة حسن ناظم، إن “وزير الصحة قدم ملخصاً عن المستجدات التي تتعلق بكورونا”.

وأضاف أن “مجلس الوزراء أصدر توجيهاً واضحاً في دعم وزارة الصحة بالحصول على لقاح كورونا”.

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