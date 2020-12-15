مجلس الوزراء يوافق على تخفيض أجور الموازين الجسرية العاملة في المنافذ الحدودية

2020/12/15 | 18:09 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ_ بغداد

وافق مجلس الوزراء على تخفيض أجور الموازين الجسرية العاملة في المنافذ الحدودية، كما وافق على تجديد عقد حفر آبار في حقول شرق بغداد لصالح شركة الحفر العراقية.

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