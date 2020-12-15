اعلان نتائج قبول الطلبة ضمن قناتي النخبة والقبول المباشر في الجامعات

2020/12/15 | 18:09 - المصدر: وكالة خبر

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واخ_ بغداد

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي نتائج قبول الطلبة ضمن قناة النخبة والقبول المباشر للعام الدراسي 2021/2020 في الجامعات العراقية.

وقالت الوزارة ، إن نتائج قناة النخبة تضمنت قبول 142 طالبا في تخصصات القانون والإدارة والاقتصاد والتربية الأساسية والإدارة الصناعية للنفط والغاز.

وأضافت ، أن المقبولين من الطلبة ضمن قناة النخبة هم خريجو الفرعين العلمي (الإحيائي والتطبيقي) والأدبي من ذوي المعدلات (90%) فما فوق للسنتين الدراسيتين 2019/2018 و2020/2019.

واوضحت ، أن نتائج القبول المباشر في الجامعات تضمنت قبول 6339 طالبا ضمن القناة العامة و127 ضمن قناة ذوي الشهداء.

ويمكن الاطلاع على نتائج القبول في القناتين عبر بوابة الدراسات والتخطيط والمتابعة (www.dirasat-gate.org).

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