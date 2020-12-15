الكاظمي يوجه بتطبيق الفقرة القانونية المتعلقة بتوظيف 5 % من ذوي الإعاقة

2020/12/15 | 18:09 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ_ بغداد وجه رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي بتطبيق الفقرة القانونية المتعلقة بتوظيف 5 % من ذوي الإعاقة.

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