2020/12/15 | 18:10 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الناطق باسم مجلس الوزراء حسن ناظم: وزير الصحة قدم ملخصاً عن المستجدات التي تتعلق بكورونا

ناظم: مجلس الوزراء أصدر توجيهاً واضحاً في دعم وزارة الصحة بالحصول على لقاح كورونا

ناظم: مجلس الوزراء وافق على تجديد عقد حفر آبار في حقول شرق بغداد لصالح شركة الحفر العراقية

ناظم: مجلس الوزراء وافق على تخفيض أجور الموازين الجسرية العاملة في المنافذ الحدودية

ناظم: قرار بإنجاز مشروع بوابات النفاذ في خدمات الإنترنت

ناظم: نحن على وشك عقد جلسة لتمرير موازنة العام المقبل

ناظم: هناك التزام من حكومة الإقليم بقانون الاقتراض

ناظم: قانون الاقتراض المظلة التي ستحكم كل الاتفاقات

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحكومة العراقية: جلسة مخصصة لتمرير الموازنة قريباً) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحكومة العراقية: جلسة مخصصة لتمرير الموازنة قريباً) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).