الحكومة العراقية: جلسة مخصصة لتمرير الموازنة قريباً

ناظم: مجلس الوزراء أصدر توجيهاً واضحاً في دعم وزارة الصحة بالحصول على لقاح كورونا
ناظم: مجلس الوزراء وافق على تجديد عقد حفر آبار في حقول شرق بغداد لصالح شركة الحفر العراقية
ناظم: مجلس الوزراء وافق على تخفيض أجور الموازين الجسرية العاملة في المنافذ الحدودية
ناظم: قرار بإنجاز مشروع بوابات النفاذ في خدمات الإنترنت
ناظم: نحن على وشك عقد جلسة لتمرير موازنة العام المقبل
ناظم: هناك التزام من حكومة الإقليم بقانون الاقتراض
ناظم: قانون الاقتراض المظلة التي ستحكم كل الاتفاقات
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