فيروس كورونا ينقذ نيمار من غضب جماهير برشلونة

2020/12/15 | 18:14 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {الفرات نيوز : دولية} أسقط تقرير لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية الضوء اليوم الثلاثاء، على العودة المرتقبة للبرازيلي نيمار، نجم باريس سان جيرمان، إلى ملعب "الكامب نو" معقل فريقه السابق برشلونة.

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