بغداد تدخل في الحالة الجوية المرتقبة .. امطار رعدية

2020/12/15 | 18:14 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} دخلت العاصمة بغداد بالحالة الجوية المرتقبة بهطول امطار رعدية.

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