الكعبي يهنأ الغانم لإعادة انتخابه رئيسآ لمجلس الأمة الكويتي

2020/12/15 | 18:19 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بعث النائب الاول لرئيس مجلس النواب حسن كريم الكعبي، اليوم الثلاثاء، برقية تهنئة الى مرزوق الغانم بمناسبة اعادة انتخابه رئيسا لمجلس الأمة الكويتي لدورة ثالثة.

وادناه نص البرقية :

الأخ ” مرزوق الغانم ” رئيس مجلس الامة الكويتي .

بإسمي شخصيــآ وبإسم مجلس النواب العراقي أتقدم إليكم بخالص التهاني والتبريكات بمناسبة إعادة انتخابكم رئيسا لمجلس الامة الكويتي ، داعياً الباري عز وجل أن يسدد خطاكم و يوفقكم لكل ما فيه مصلحة الشعب الكويتي الشقيق .

نجدد حرص مجلس النواب العراقي على دعم التعاون الفاعل في مختلف المجالات وتعزيز آليات العمل البرلماني المشترك ، واستمرار التنسيق الوثيق في القضايا العربية والاسلامية ، ولكل ما فيه خير وصالح لبلدينا وشعبينا الشقيقين .

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