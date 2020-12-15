البرلمان الإراني يمنع مزدوجي الجنسية وحاملي إقامة بلدان اجنبية من خوض انتخابات الرئاسة

2020/12/15 | 18:19 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أقر البرلمان الإيراني، مقترحا يقضي بمنع حاملي الجنسيات المزدوجة او بطاقات الاقامة في دول اجنبية من الترشح لخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وجاء التشريع الجديد الذي أُقر على خلفية تلميحات صدرت عن شخصيات متشددة، اشارت الى امتلاك بعض المسؤولين بطاقات إقامة في دول اجنبية، في حين ذكرت مصادر ان القانون من شأنه منع اشخاص من بينهم وزير الخارجية الحالي محمد جواد ظريف، من التنافس في الانتخابات الرئاسية التي ستجرى في حزيران من العام المقبل، بسبب تلقيه التعليم لسنوات في الولايات المتحدة، على الرغم من نفيه طلب الحصول على البطاقة الخضراء التي تتيح له الإقامة في ذلك البلد.

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