التعليم تعلن نتائج القبول ضمن قناتي النخبة والقبول المباشر في الجامعات

2020/12/15 | 18:21 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا إن آر تي

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الثلاثاء، نتائج قبول الطلبة ضمن قناتي النخبة والقبول المباشر للعام الدراسي 2021/2020 في الجامعات العراقية.

وقال المتحدث باسم الوزارة، حيدر العبودي، في بيان تلقى "ديجيتال ميديا ان ار تي" نسخة منه اليوم، (15 كانون الاول 2020)، إن "نتائج قناة النخبة تضمنت قبول 142 طالبا في تخصصات القانون والإدارة والاقتصاد والتربية الأساسية والإدارة الصناعية للنفط والغاز".

وأضاف العبودي، أن "المقبولين من الطلبة ضمن قناة النخبة هم خريجو الفرعين العلمي (الإحيائي والتطبيقي) والأدبي من ذوي المعدلات (90%) فما فوق للسنتين الدراسيتين 2019/2018 و2020/2019".

وتابع، أن "نتائج القبول المباشر في الجامعات تضمنت قبول 6339 طالبا ضمن القناة العامة و127 ضمن قناة ذوي الشهداء.

ويمكن الاطلاع على نتائج القبول في القناتين عبر بوابة الدراسات والتخطيط والمتابعة (www.dirasat-gate.org)".

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