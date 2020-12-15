العراق يستأنف الرحلات الجوية المباشرة إلى أوروبا

2020/12/15 | 18:21 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا إن آر تي

سيرت الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية، إحدى تشكيلات وزراة النقل، الثلاثاء، أولى الرحلات المباشرة إلى أوروبا بعد توقف استمر أشهر عديدة بسبب تفشي وباء كورونا.

وذكر مدير عام الشركة، كفاح حسن، في بيان تلقى "ديجيتال ميديا ان ار تي" نسخة منه اليوم، (15 كانون الاول 2020)، إنه "استنادا إلى توجيه وزير النقل ناصر الشبلي، تم تسيير أولى الرحلات صباح اليوم من مطار بغداد الدولي مرورا بمطار أربيل"، مشيرا إلى أن "الرحلة توجهت بعد ذلك إلى مطار دوسلدورف الدولي في ألمانيا، ضمن التوقيتات المحددة على جدول رحلات الشركة".

وأضاف حسن، أن "الشركة حرصت خلال تنفيذ الرحلة على تطبيق جميع التعليمات الصادرة من السلطات العليا التي تتعلق بالإجراءات الصحية والوقائية على وفق البروتكولات الصحية المعتمدة في العراق والعالم".

وتابع، أن "الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية ستسير رحلات أخرى إلى وجهات عدة من القارة الأوروبية وبشكل منتظم، ومنها برلين، ولندن، وفرانكفورت، وكوبنهاكن".

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