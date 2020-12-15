ناظم: موازنة 2021  ستعالج الأزمات بين المركز والإقليم

2020/12/15 | 18:26 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكد الناطق باسم مجلس الوزراء حسن ناظم، اليوم الثلاثاء، ان موازنة 2021 ستعالج الأزمات بين المركز والإقليم والمتطلبات الأخرى

وقال ناظم في مؤتمر صحفي، ان “وزير الصحة قدم ملخصاً عن المستجدات التي تتعلق بكورونا، فيما اصدر مجلس الوزراء توجيهاً واضحاً في دعم وزارة الصحة بالحصول على لقاح كورونا”، مبينا ان “مجلس الوزراء وافق على تجديد عقد حفر آبار في حقول شرق بغداد لصالح شركة الحفر العراقية، كما وافق على تخفيض أجور الموازين الجسرية العاملة في المنافذ الحدودية“.

واضاف ناظم ان “هنالك قرار بإنجاز مشروع بوابات النفاذ في خدمات الإنترنت” لافتا الى اننا “على وشك عقد جلسة لتمرير موازنة العام المقبل”.

وتابع، ان “هناك التزام من حكومة الإقليم بقانون الاقتراض و القانون هو المظلة التي ستحكم كل الاتفاقات“، مشددا على ان “ موازنة2021 ستعالج الأزمات بين المركز والإقليم والمتطلبات الأخرى”

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