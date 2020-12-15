2020/12/15 | 18:27 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- "معلومات دقيقة".. "مجاميع الكاتيوشا" تنوي استئناف نشاطها بضرب هذا الهدف هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شفق نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/12/15 | 18:27.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شفق نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ("معلومات دقيقة".. "مجاميع الكاتيوشا" تنوي استئناف نشاطها بضرب هذا الهدف) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ("معلومات دقيقة".. "مجاميع الكاتيوشا" تنوي استئناف نشاطها بضرب هذا الهدف) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).