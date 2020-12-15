مجلس الوزراء يعلن قرب عقد جلسة لتمرير موازنة العام المقبل

2020/12/15 | 18:27 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ بغداد

أعلن المتحدث باسم مجلس الوزراء، حسن ناظم، اليوم الثلاثاء، عن جلسة وشيكة لتمرير موازنة 2021، فيما أكد أن قانون الاقتراض المظلة التي ستحكم كل الاتفاقات.

وقال حسن ناظم، في مؤتمر صحفي عقب انتهاء جلسة مجلس الوزراء، برئاسة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، إن "الحكومة على وشك عقد جلسة لتمرير قانون موازنة العام المقبل 2021"، مبيناً أن "موازنة2021 ستعالج الأزمات بين المركز والإقليم والمتطلبات الأخرى".

وأضاف ماظم، أن "هناك التزاما من حكومة اقليم كردستان بقانون الاقتراض"، مشيراً إلى أن "قانون الاقتراض سيكون المظلة التي ستحكم كل الاتفاقات".

وتابع، أن "مجلس الوزراء وافق على تجديد عقد حفر آبار في حقول شرق بغداد لصالح شركة الحفر العراقية، وكذلك تخفيض أجور الموازين الجسرية العاملة في المنافذ الحدودية، فيما وافق ايضا على تجديد عقد حفر آبار في حقول شرق بغداد لصالح شركة الحفر العراقية".

واشار إلى أن "وزير الصحة قدم ملخصاً عن المستجدات التي تتعلق بكورونا"، مبينا أن "مجلس الوزراء أصدر توجيهاً واضحاً في دعم وزارة الصحة بالحصول على لقاح كورونا".

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