نائب يتوقع لجوء الحكومة لـ 3 خطوات لسد عجز موازنة 2021 وتأمين الرواتب

2020/12/15 | 18:27 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ بغداد

حذر عضو لجنة المالية في مجلس النواب العراقي، أحمد حجي رشيد، على انه في حال لم تتمكن الحكومة العراقية من تخمين حجم نفقاتها في الموازنة الاتحادية لسنة 2021، فأن حجم العجز فيها سيكون ربما أكثر من 100 ترليون دينار.

وقال حجي رشيد على حسابه بموقع فيس بوك أنه "تم تخصيص 54 ترليون دينار ضمن موازنة 2021 لرواتب الموظفين، بزيادة نحو 11 ترليون دينار عن موازنة 2019، ما يخبرنا بأن عدد الموظفين في موازنة 2021 أكبر من عددهم في موازنة 2019 بمقدار 450 ألف موظف".

ورجح أن "يتم سد العجز في موازنة 2021 من خلال اقتراض أكثر من 30 ترليون دينار وتخفيض مخصصات الموظفين وخفض قيمة الدينار العراقي مقابل الدولار الأميركي".

وارتفعت أسعار الدولار الأميركي في الأسواق العراقية مساء أمس الإثنين، لتصل إلى أكثر من 132 ألف دينار مقابل كل 100 دولار في بغداد، كما سجلت أسواق أربيل، 130200 دينار لكل 100 دولار، قبل أن تتراجع اليوم إلى 128.150.

وأكد النائب عن تحالف الفتح عدي شعلان، اليوم الثلاثاء، وجود حراك برلماني يهدف الى ايقاف ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي.

وقال شعلان في حديث لـ"بغداد اليوم" ان "هناك حراكاً برلمانياً يجري حاليا لاستضافة محافظ البنك المركزي العراقي ومسؤولين اخرين لمعرفة الأسباب الحقيقية وراء ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي، وما هي الخطط الحكومية لمواجهة هذا الارتفاع".

وبين ان "مجلس النواب العراقي، سيكون له موقف وقرارات بعد الاستضافة للمسؤولين عن هذا الملف، فلا يمكن السكوت عن هذا الارتفاع، الذي بدء يؤثر على اسعار السوق العراقي، وهذا الامر سيكون له تبعات سلبية خصوصاً على المواطن الفقير وصاحب الدخل المحدود ".

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