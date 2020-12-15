وقفة في البصرة للمطالبة بانجاز مشروع ميناء الفاو الكبير

2020/12/15 | 18:27 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البصرة / نينا / نظم عدد من المواطنين والناشطين المدنيين في البصرة، وقفة لمطالبة الحكومة المركزية بانجاز مشروع ميناء الفاو الكبير .وأكدوا في وقفتهم على كورنيش العشار على" اختيار شركة رصينة تنفذ مشروع ميناء الفاو الكبير وطريق الحرير، كون هذا المشروع الحيوي يسهم في مستقبل العراق اقتصاديا "./انتهى

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