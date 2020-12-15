مجلس عزاء نيابي على روح النائب الراحل حنين القدو

2020/12/15 | 18:27 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / اقامت رئاسة مجلس النواب ، مجلس عزاء على روح الفقيد النائب حنين محمود القدو ، بحضور اعضاء هيئة رئاسة مجلس النواب وممثل رئيس مجلس الوزراء والامين العام المساعد لمنظمة بدر النائب عبد الكريم الأنصاري ، ورؤساء واعضاء الكتل واللجان النيابية .وكان النائب حنين القدو ، توفي امس الاول في مطار اسطنبول الدولي ، اثر مرض عضال حيث كان يخضع للعلاج خلال الاشهر السابقة في احد المستشفيات الالمانية ./انتهى5

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