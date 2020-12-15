بومبيو يرد على لافروف..

2020/12/15 | 18:29 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اتهم وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، الثلاثاء، روسيا بتقويض سيادة الدول وزرع الفوضى والصراعات في المنطقة، وخاصة في ليبيا وسوريا.

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