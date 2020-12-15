التعليم العالي تعلن تمديد التقديم إلى المنح الدراسية المصرية

2020/12/15 | 18:35 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث

العلمي عن تمديد مدة التقديم الى المنح

الدراسية الأولية (البكالوريوس)

المقدمة من مصر للعام الدراسي 2021/2020.

وقال المدير العام لدائرة البعثات

والعلاقات الثقافية حازم

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