حسن ناظم: هناك التزام من حكومة الإقليم بقانون الاقتراض

2020/12/15 | 18:36 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد الناطق باسم مجلس الوزراء الاتحادي وزير الثقافة حسن ناظم، اليوم الثلاثاء، ان هناك التزام من حكومة الإقليم بقانون الاقتراض.

وقال ناظم خلال مؤتمر صحافي تابعه PUKmedia، ان مجلس الوزراء الاتحادي على وشك عقد جلسة لتمرير موازنة العام المقبل، لافتا الى ان هناك التزام من حكومة الإقليم بقانون الاقتراض.

وأشار المتحدث باسم مجلس الوزراء الاتحادي الى ان قانون الموازنة الاتحادية للعام المقبل 2021 هي المظلة التي ستحكم كل الاتفاقات، موضحا ان الموازنة الاتحادية ستعالج الأزمات بين المركز والإقليم والمتطلبات الأخرى.

ولفت، الى ان مجلس الوزراء وافق على تجديد عقد حفر آبار في حقول شرق بغداد لصالح شركة الحفر العراقية، مشيرا الى ان المجلس وافق على تخفيض أجور الموازين الجسرية العاملة في المنافذ الحدودية، انه تم اتخاذ قرار بإنجاز مشروع بوابات النفاذ في خدمات الإنترنت.

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