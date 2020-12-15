مجلس الوزراء يوجه بدعم وزارة الصحة للحصول على لقاح كورونا

2020/12/15 | 18:36 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اصدر مجلس الوزراء الاتحادي، اليوم الثلاثاء، توجيهاً بدعم وزارة الصحة بالحصول على لقاح كورونا، فيما وجه رئيس الوزراء الاتحادي مصطفى الكاظمي بتطبيق المادة القانونية المعنية بتوظيف 5 % من ذوي الإعاقة ضمن مؤسسات الدولة.

وقال الناطق باسم مجلس الوزراء وزير الثقافة حسن ناظم، إن وزير الصحة قدم ملخصاً عن المستجدات التي تتعلق بكورونا، مبينا، ان مجلس الوزراء أصدر توجيهاً واضحاً في دعم وزارة الصحة بالحصول على لقاح كورونا.

من جانبه أكد وزير العمل والشؤون الاجتماعية في الحكومة الاتحادية عادل الركابي، اليوم الثلاثاء، أن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وجه بتطبيق المادة القانونية المعنية بتوظيف 5 % من ذوي الإعاقة ضمن مؤسسات الدولة.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع) عن الركابي، قوله: إن المادة 16 من قانون 38 لسنة 2013 في الدستور العراقي، تنص على إلزام دوائر الدولة بتخصيص نسبة 5 % من التعيينات المخصصة في الوزارات لذوي الإعاقة، ولذلك قدمت طلباً لرئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بتفعيل هذه المادة، مشيرا الى ان الكاظمي وجه الوزارات كافة بتطبيق النص القانوني.

وأضاف، أن الكاظمي وجه خلال اللقاء الذي جمعه مع عدد من ذوي الاحتياجات الخاصة بمناسبة يوم الإعاقة العالمي، بفتح نافذة في جميع دوائر الدولة لتمشية معاملات ذوي الإعاقة بعد الطلب الذي قدم من الوزارة بهذا الصدد".

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