قانوني : البنك المركزي اساء للعملة الوطنية.. والدولة تركت المواطن دون حماية !

2020/12/15 | 18:45 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {الفرات نيوز : بغداد} قال المستشار القانوني في الحكومات السابقة، فاضل محمد جواد، الأربعاء، ان البنك المركزي اساء للعملة الوطنية والدولة تركت المواطن دون حماية من سياسة البنك المركزي المضاربين في العملة والمستفيدين من مزاد العملة.

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