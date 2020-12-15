مكتب الامام السيستاني: غد الأربعاء هو المتمم لشهر ربيع الاخر

2020/12/15 | 18:45 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {النجف الاشرف: الفرات نيوز} أعلن مكتب سماحة اية الله العظمى الامام السيستاني أن يوم غد الأربعاء هو المتمم لشهر ربيع الاخر وأن يوم الخميس هو أول أيام شهر جمادى الأول".

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