2020/12/15 | 18:46 - المصدر: الشرقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قاتل "تويتر" استدرج ضحاياه و"مزقهم".. والجزاء من جنس العمل هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع الشرقية الإلكتروني بتاريخ: 2020/12/15 | 18:46.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الشرقية.

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