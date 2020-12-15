2020/12/15 | 18:46 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: وسعت أسعار النفط مكاسبها لأكثر من 1 بالمائة خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، مع آمال التحفيز واستخدام واسع النطاق للقاح كورونا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النفط يوسع مكاسبه لأكثر من 1% مع التفاؤل بشأن اللقاح) نشر أولاً على موقع (مباشر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النفط يوسع مكاسبه لأكثر من 1% مع التفاؤل بشأن اللقاح) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (مباشر).