أسعار الواردات الأمريكية ترتفع في نوفمبر مع زيادة تكاليف الوقود

2020/12/15 | 18:46 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: ارتفعت أسعار الواردات في الولايات المتحدة بأقل من المتوقع خلال الشهر الماضي، مع زيادة تكاليف الوقود.

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