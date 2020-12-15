رئيس البرلمان اللبناني: الطريق إلى تشكيل الحكومة الجديدة مسدود بالكامل

2020/12/15 | 18:49 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري إن الطريق إلى تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة مسدود بالكامل، لكنه يأمل أن يتمكن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون من تقديم المساعدة في زيارته المرتقبة.

وحذر بري في تصاريح صحفية من أن لبنان دخل في نفق مظلم لا يُعرف كيف ومتى سيتم الخروج منه على حد وصفه، مشيرا إلى أن حال البلاد بات يرثى له والوضع الحكومي مسدود بالكامل.

هذا ومن المقرر أن يزور الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون لبنان في وقت لاحق هذا الشهر، في ثالث زيارة يقوم بها منذ انفجار المرفأ الذي فاقم الانهيار الاقتصادي.

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