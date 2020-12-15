اربيل.. القنصلية الاميركية تعلق بشأن الاشتباكات المسلحة بين البيشمركة والعمال الكوردستاني

2020/12/15 | 18:52 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

اعلنت القنصلية العامة الاميركية في اربيل ، الثلاثاء، عن تعازيها لعائلة ملازم البيشمركة الذي فقد حياته في مواجهة مسلحة مع عناصر من حزب العمال الكوردستاني ضمن حدود قضاء العمادية في محافظة دهوك.

وذكرت القنصلية في بيان، اليوم (15 كانون الاول 2020)، انها "تقدم تعازيها ومواساتها لعائلة الملازم الاول في قوات البيشمركة عبدالرحمن امين الذي لقي حتفه في الاشتباكات المسلحة مع عناصر من حزب العمال الكوردستاني".





واضاف، ان "اخلاص وشجاعة الملازم الاول عبدالرحمن في واجباته مبعث فخر لمواطني اقليم كوردستان".

وكانت اشتباكات مسلحة قد اندلعت بين قوات ببشمركة كوردستان وعناصر من حزب العمال الكوردستاني اسفر عن مقتل احد افراد البيشمركة واصابة 3 من عناصر العمال الكوردستاني".

وكان رئيس حكومة اقليم كوردستان مسرور بارزاني قد ندد في وقت سابق بهجمات العمال الكوردستاني، مؤكدا ان هذه الهجمات تدخل في شؤون اقليم كوردستان وتهديد لأمن المنطقة.

من جهته وصف قائد قوات سوريا الديمقراطية "مظلوم عبدي" الهجوم المسلح للحزب الديمقراطي الكوردستاني في العمادية بالمخجل، داعيا لحل المشاكل عن طريق الحوار.

ا.ح

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