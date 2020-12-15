ناظم: قانون الاقتراض المظلة التي ستحكم كل الاتفاقات

2020/12/15 | 18:54 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد_اين]قال الناطق باسم مجلس الوزراء حسن ناظم: وزير الصحة قدم ملخصاً عن المستجدات التي تتعلق بكورونا"

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