متحدث مجلس الوزراء : موازنة ٢٠٢١ ستعالج الازمات بين المركز والاقليم

2020/12/15 | 18:55 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ_ بغداد اعلن الناطق باسم مجلس الوزراء ، وزير الثقافة حسن ناظم ان موازنة ٢٠٢١ ستعالج الازمات بين المركز والاقليم والمتطلبات الاخرى.

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