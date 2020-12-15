أول تحديد صريح لموعد دخول لقاح كورونا في العراق وتوزيعه

2020/12/15 | 18:56 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

الدكتور خالص قادر مدير عام ديوان وزارة الصحة في اقليم كوردستان: لقاح كورونا سيصل الى الاقليم مطلع الشهر الثالث من العام المقبل وسيوزع مجانا

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