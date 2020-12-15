2020/12/15 | 18:57 - المصدر: روسيا اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الخطوط العراقية تستأنف الرحلات الجوية إلى أوروبا هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع روسيا اليوم الإلكتروني بتاريخ: 2020/12/15 | 18:57.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع روسيا اليوم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الخطوط العراقية تستأنف الرحلات الجوية إلى أوروبا) نشر أولاً على موقع (روسيا اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الخطوط العراقية تستأنف الرحلات الجوية إلى أوروبا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (روسيا اليوم).