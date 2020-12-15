علاوي: حركة الطائرات المسيرة بالعراق لا تخضع للموافقات الرسمية

2020/12/15 | 18:57 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتبر مكتب زعيم ائتلاف العراقية اياد علاوي، الثلاثاء، أن حركة الطائرات المسيرة في العراق لا تخضع للموافقات الرسمية....

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