مساعي حكومية عراقية للحصول على لقاح كورونا

2020/12/15 | 18:57 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدر مجلس الوزراء العراقي، الثلاثاء، توجيها بدعم وزارة الصحة بالحصول على لقاح كورونا....

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