رسمياً ..كردستان يعلن موعد وصول لقاح كورونا وتوزيعه مجاناً للمواطنين- عاجل

2020/12/15 | 18:58 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- كردستان

الدكتور خالص قادر مدير عام ديوان وزارة الصحة في اقليم كوردستان: لقاح كورونا سيصل الى الاقليم مطلع الشهر الثالث من العام المقبل وسيوزع مجانا

واعلنت وزارة الصحة في إقليم كردستان، اليوم الثلاثاء، تسجيل 222 إصابة جديدة بفيروس كورونا إلى جانب 3 وفيات خلال 24 ساعة الماضية، وهو أقل عدد من الوفيات في الإقليم منذ أشهر.

وقالت الوزارة في بيان إنها أجرت 2903 فحوصات للفيروس ليرتفع إجمالي الفحوصات منذ ظهور الفيروس إلى 874843.

وتوزعت الإصابات الـ222 الجديدة على: أربيل 43، السليمانية 34، دهوك 136، كرميان 8، حلبجة حالة واحدة.

وتماثل 320 مصاباً للشفاء وكما يلي: أربيل 119، السليمانية 12، دهوك 172، حلبجة 5، كرميان 12.

أما حالات الوفاة الجديدة فانخفضت إلى ثلاث توزعت على السليمانية ودهوك ورابرين بواقع حالة لكل منها.

وبهذا يبلغ مجموع الإصابات بفيروس كورونا في إقليم كردستان إلى 100719 منها 65283 شفاء و3303 وفيات، فيما يرقد 32133 مصاباً في المستشفيات.

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