التربية ترهن زيادة عدد أيام دوام المدارس بالموقف الوبائي

2020/12/15 | 18:58 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغدادأكد المتحدث باسم وزارة التربية، حيدر الفاروق، الثلاثاء (15 كانون الأول 2020)، أن زيادة عدد أيام الدوام في المدارس خلال الفترة المقبلة، مرهون بالموقف الوبائي لفيروس كورونا في البلاد. وقال الفاروق في حديث خص به (بغداد اليوم) أن "وزارة التربية خلال الفترة الماضية، كانت لديها رؤية أن يكون الدوام التدريسي التقليدي يومين في الأسبوع، لكن خلية الأزمة ارتأت أن يكون الدوام يوم واحد في الأسبوع فقط". وأضاف ان "الفترة التي مضت منذ بداية انطلاق العام الدراسي الجديد، لاحظت وزارة التربية الكثير من المعوقات والصعوبات، بالتالي إذا كان هناك إمكانية لزيادة عدد أيام الدوام بعد مراقبة الموقف الوبائي من الممكن رفع مقترحات إلى خلية الأزمة لزيادة أعداد أيام الدوام".

وانتقدت وزارة التربية “التهويل الاعلامي” بشأن ما اشيع عن اغلاق مدارس في محافظة الديوانية عقب تسجيل اصابات بفيروس كورونا بين الطلاب والملاكات التدريسية، داعية الى توخي الدقه في نشر المعلومات.

وذكر الناطق باسم وزارة التربية، حيدر فاروق عبد القادر، في تصريح صحفي، أن "الفحوصات الاولية تشير الى وجود 63 حالة في عموم المحافظات، منها 61 بين التلاميذ، مع شخصين من الملاكات التدريسية، وان ما تم تداوله عن وجود 180 حالة اصابة عار عن الصحة".

واوضح، أن "الفحوصات الاولية اجرتها الصحة والبيئة المدرسية في المديرية العامة للتربية الرياضية والنشاط المدرسي في المحافظة، وتم رفع عدد الاصابات الى الجهات المعنية لاتخاذ التدابير اللازمة، وكان رد وزارة الصحة قبل ايام أنه في حال كان عدد الاصابات 5 في كل مؤسسة يتم الغلق".

ولفت الى ان "محافظة البصرة، شهدت تهويلا اعلاميا ايضا، اذ أعلن أن عدد الاصابات فيها 24، وبعد التأكد من الفحوصات اتضح ان العدد 3 حالات فقط".

بدوره، قال الناطق باسم وزارة الصحة والبيئة الدكتور سيف البدر، أن "الضوابط المعلنة من قبل الوزارة تشير إلى أنه في حال الوصول لمرحلة الاغلاق فإنه يكون مؤقتا لمدة 14 يوما تجرى خلالها عملية تعفير بتعاون الوزارة وامانة بغداد ودوائر البلدية، واجراء التحري الوبائي ومعرفة تفاصيل الاصابات ومتابعة وضعهم الصحي".

واكد البدر، استمرار الاجراءات الصحية وبشكل يومي لفحص الطلبة والملاكات التدريسية لاستكشاف الحالات بوقت مبكر، اضافة الى التأكد من تطبيق التباعد الاجتماعي والتشديد على ارتداء الكمامات لمنع تفشي الوباء.

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