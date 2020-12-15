نائب يدعو الى تأمين التخصيصات المالية لمشروع ميناء الفاو بالاستفادة من قانون الاقتراض

2020/12/15 | 18:58 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / دعا النائب عن كتلة / النهج الوطني / حسين العقابي ، الحكومة الى تأمين التخصيصات المالية اللازمة لتنفيذ مشروع ميناء الفاو الكبير بالاستفادة من الغطاء التشريعي الذي منحه البرلمان ، في حزيران 2020 عبر تخصيص جزء من مبالغ الاقتراض الخارجي له ، اضافة إلى المبلغ الذي تم تخصيصه ضمن قانون الاقتراض الذي اقر مؤخرا وبلغ 400 مليار دينار ، ويمكن ايضا تخصيص مبلغ مقارب في موازنة عام 2021 .واشار العقابي ، في مؤتمر صحفي ، الى المخاوف من احتمال تلكؤ المشروع او توقفه او تنفيذه بمواصفات فنية لا ترتقي لحجم العمل الكبير وتطلعات العراقيين ، بعد اعلان الحكومة التعاقد مع احدى الشركات الكورية .واضاف :" ان تلكؤ الحكومات المتعاقبة في تنفيذ ميناء الفاو ، مع ما له من اهمية كبرى وفوائد عظيمة للاقتصاد العراقي وسوق العمل ، وعدم اطلاع الخبراء والنخب الوطنية على تفاصيل المشروع ، امر خطير يثير الشك ويبعث على القلق"، داعيا وزارة النقل الى اطلاع الرأي العام العراقي ، لا سيما النخب المعنية ، على تفاصيل المشروع والاسباب التي حالت دون تنفيذه على الرغم من مرور عشر سنوات على وضع حجر الاساس له ، كما ينبغي ان تحظى مقترحات الخبراء العراقيين باهتمام الوزارة ./انتهى5

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