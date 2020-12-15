مكتب المرجع السيستاني يعلن الخميس اول ايام شهر جمادى الاول

2020/12/15 | 18:58 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النجف/نينا/ اعلن مكتب المرجع الديني الاعلى السيد علي السيستاني، ان يوم غد الاربعاء هو المتمم لشهر ربيع الاخر وان يوم الخميس هو أول أيام شهر جمادى الأول./انتهى

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