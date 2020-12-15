أبرامز: إيران تطور التكنولوجيا النووية بشكل سري

2020/12/15 | 18:59 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف مبعوث الولايات المتحدة الخاص إلى إيران، إليوت أبرامز أن، أن طهران لم تسمح بوصول مفتشي الوكالة الذرية إلى مواقعها النووية لستة أشهر.

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