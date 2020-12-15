بعد توقف لعدة اشهر.. النقل تعلن استئناف رحلات الناقل الوطني إلى أوروبا

2020/12/15 | 19:06 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزراة النقل / الشركة العامة

للخطوط الجوية العراقية، اليوم

الثلاثاء، استئناف الرحلات المباشرة

الى اوربا بعد توقف استمر لعدة أشهر

بسبب جائحة كورونا.

وقال مدير عام الشركة الكابتن كفاح حسن:

استنادا

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