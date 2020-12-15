النهج الوطني تدعو النقل الى عرض تفاصيل مشروع ميناء الفاو للرأي العام

2020/12/15 | 19:11 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ بغداد..

دعا النائب عن كتلة النهج الوطني حسين العقابي، الثلاثاء، وزارة النقل الى عرض تفاصيل مشروع ميناء الفاو الكبير أمام الرأي العام العراقي.

وقال العقابي، في بيان تلقته /المعلومة/ إنه “في ظل الأزمة المالية الراهنة وتبعاتها المستقبلية ينبغي الشروع بحزمة خطط استراتيجية لدعم الاقتصاد الوطني العراقي وابعاده عن بوتقة الاقتصاد النفطي أحادي الجانب، ولعل مشروع ميناء الفاو الكبير في مقدمة تلك المشاريع الاستراتيجة المهمة.



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ودعا الحكومة العراقية إلى “إيلاء هذا المشروع أهمية قصوى وتأمين التخصيصات المالية اللازمة لتنفيذه بالاستفادة من الغطاء التشريعي الذي منحه البرلمان لها في حزيران ٢٠٢٠ عبر تخصيص جزء من مبالغ الاقتراض الخارجي له ، إضافة إلى المبلغ الذي تم تخصيصه للمشروع في قانون الاقتراض الذي أقر مؤخرا وبلغ ٤٠٠ مليار دينار ، ويمكن أيضا تخصيص مبلغ مقارب في موازنة عام ٢٠٢١.



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ولفت الى أنه “ومع إعلان الحكومة التعاقد مع إحدى الشركات الكورية فإننا لا نخفي قلقنا من احتمال تلكؤ المشروع أو توقفه أو تنفيذه بمواصفات فنية لا ترتقي لحجم العمل الكبير وتطلعات العراقيين .



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واعتبر أن “تلكؤ الحكومات المتعاقبة في تنفيذ ميناء الفاو مع ما له من أهمية كبرى وفوائد عظيمة على الاقتصاد العراقي وسوق العمل ، وعدم اطلاع الخبراء والنخب الوطنية على تفاصيل المشروع أمر خطير يثير الشك ويبعث على القلق”.

وأشار الى أن “مقتضى المهنية والنزاهة يفرض على وزارة النقل اطلاع الرأي العام العراقي ولا سيما النخب المعنية على تفاصيل المشروع والأسباب التي حالت دون تنفيذه على الرغم من مرور عشر سنوات على وضع حجر الأساس له ، كما ينبغي ان تحظى مقترحات الخبراء العراقيين باهتمام الوزارة لأنها مقترحات تتسم غالبا بالمهنية والحرص على مصالح الوطن”. انتهى25ح

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