وزيرة الدولة هيام نعمت محمود تؤدي اليمين الدستوري

2020/12/15 | 19:11 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ_ بغداد

صوت مجلس النواب على ترشيح هيام نعمت محمود كوزيرة للدولة بعد التصويت على اضافة هذه الفقرة على جدول اعماله.

وادت وزيرة الدولة السيدة هيام نعمت محمود اليمين الدستوري.

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