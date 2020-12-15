التركمان يحصلون على أول حقيبة وزارية منذ سنوات

2020/12/15 | 19:12 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد التصويت على اضافتها على جدول اعماله مجلس النواب يُصوت للسيدة هيام نعمت محمود كوزيرة للدولة

مجلس النواب - الدائرة الإعلامية

وزيرة الدولة السيدة هيام نعمت محمود تؤدي اليمين الدستوري

مجلس النواب - الدائرة الإعلامية

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