البرلمان يُصوت لـ هيام نعمت محمود كوزيرة للدولة

2020/12/15 | 19:15 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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صوت مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، على هيام نعمت محمود كوزيرة للدولة.

وقال مصدر برلماني في حديث صحفي، ان “مجلس النواب ُصوت لـ هيام نعمت محمود كوزيرة للدولة”.

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