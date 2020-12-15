زعيم الجمهوريين بمجلس الشيوخ يهنئ بايدن بفوزه في الانتخابات

2020/12/15 | 19:16 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: اعترف زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ "ميتش ماكونيل" صراحة بفوز الرئيس المنتخب جو بايدن في انتخابات الرئاسة بعد أسابيع من تأخر الجمهوريين في الاعتراف

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