التربية تعتزم إنهاء ملف ازدواج الدوام في المدارس

2020/12/15 | 19:20 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد اعلنت وزارة التربية، الثلاثاء، عن عزمها إنهاء ملف ازدواج الدوام في المدارس.وقالت الوزارة في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، “عازمون على انهاء ملف ازدواج الدوام في المدارس”، مؤكدة “افتتاح بناية ثانوية الألق للمتفوقين الواقعة في حي الاعلام بحضور مدير عام تربية الكرخ الثانية قيس الكلابي ومدير قسم الاشراف الاختصاصي ونائب …

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