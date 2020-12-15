التربية تعلن عزمها إنهاء ملف ازدواج الدوام في المدارس

2020/12/15 | 19:21 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت وزارة التربية، اليوم الثلاثاء، عن عزمها إنهاء ملف ازدواج الدوام في المدارس.

وقالت الوزارة في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، “عازمون على انهاء ملف ازدواج الدوام في المدارس”، مؤكدة “افتتاح بناية ثانوية الألق للمتفوقين الواقعة في حي الاعلام بحضور مدير عام تربية الكرخ الثانية قيس الكلابي ومدير قسم الاشراف الاختصاصي ونائب نقيب المعلمين فرع الكرخ وعدد من التربويين”.

وأضافت أن “البناية الجديدة تتألف من ثلاثة طوابق، تم تخصيص الاول منها للخدمات الادارية والصحية، والطابقين الآخرين للصفوف والبالغ عددها 12 صفاً دراسياً فضلاً عن وجود ساحة للالعاب وقاعة للاجتماعات والمناسبات المختلفة”.

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