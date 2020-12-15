اسماعيل وشذر وعبد المحسن يؤدون اليمين الدستورية كأعضاء في البرلمان

2020/12/15 | 19:21 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ادى ثلاث شخصيات ، اليوم الثلاثاء، اليمين الدستورية كأعضاء في مجلس النواب.

وقال مصدر برلماني، في حديث صحفي، ان “ايوب يوسف اسماعيل ادى اليمين الدستوري بدلاً عن المرحوم حسين ناصر الزهيري”، مبينا “كما ادى محمد حسين شذر اليمين الدستوري بدلاً عن المرحوم علي العبودي”.

واضاف المصدر، “كما ادى نعيم عبدالمحسن اليمين الدستوري بدلاً عن فالح يونس العيساوي”.

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